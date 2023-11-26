Коллеги по шоу обрушились на Соседова за критику участника

«Явно замедлен темпоритм композиции, и у меня было ощущение что выступал не артист шоу „Суперстар“, а студент третьего курса музыкального училища на экзамене. Вдруг сегодня, в 2023 году, мы увидели отход куда-то в 70-е, в тягомотину», — заявил Сергей Васильевич.