Коллеги по шоу обрушились на Соседова за критику участника
На телеканале НТВ продолжается показ шоу «Суперстар!». Последний выпуск был посвящен памяти известных артистов. Алексей Гоман исполнил композицию Эдуарда Артемьева «Полет на дельтаплане».
Зрители были в восторге – участнику очень долго аплодировали. Стас Пьеха оценил выступление как «прекрасное, пронзительное» и заслуживающее высшего балла.Об этом сообщает Экспресс Газета.
Но Сергей Соседов высказал прямо противоположное мнение.
«Явно замедлен темпоритм композиции, и у меня было ощущение что выступал не артист шоу „Суперстар“, а студент третьего курса музыкального училища на экзамене. Вдруг сегодня, в 2023 году, мы увидели отход куда-то в 70-е, в тягомотину», — заявил Сергей Васильевич.
Остальных членов жюри высказывание Соседова возмутило. Так, Наташа Королева рассердилась на коллегу.
«Мне очень понравилось, я считаю, что невероятный был номер». А ты, Сережа, меня прямо расстроил", — сказала певица.
Ее поддержала Лера Кудрявцева, отметившая новые грани таланта Гомана.
Членами жюри шоу «Суперстар!» в этом году стали четыре человека. Это ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, музыкальный критик и ведущий ток-шоу «За гранью» на НТВ Сергей Соседов, эстрадный певец Стас Пьеха, а также певица, заслуженная артистка России Наташа Королева.