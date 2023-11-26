Певица Натали рассказала, почему стала ездить в метро

Наталья Рудина (Натали) в этом году потеряла мужа, продюсера Александра Рудина. Супруги прожили вместе 32 года, у них трое сыновей.

Как писали СМИ, тело Александра нашли на козырьке дома на Беломорской улице в Москве. Сообщалось, что Рудин страдал от депрессии, которая возникла на фоне осложнений от COVID-19, наблюдался в клинике с 2021 года, - пишут news.ru

«Ушел от последствий коронавируса, два года борьбы с болезнью. Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него, но был рядом. А сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила», — говорила тогда певица.

Натали заявила, что не планирует покидать сцену, поскольку такова была воля мужа. Однако призналась, что до сих пор не может привыкнуть к тому, что Александра нет рядом. Ей пришлось обратиться к психологу. А еще прийти в себя ей помогает общение с людьми. Звезда рассказала, что стала чаще ездить в метро, поскольку среди людей ей становится легче.