Стас Михайлов рассказал о проблеме, с которой борется всю жизнь
Стас Михайлов в следующем году отметит 55-летие. Поклонники заметили, что артист сильно похудели стал выглядеть гораздо моложе своих лет.
Недавно Стас Михайлов в программе «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал, что ему удалось расстаться с 17 килограммами лишнего веса. По его словам, победа над собой далась ему большим трудом, пишет vm.ru.
«Я всю жизнь борюсь с весом, с самой молодости. С 6-го класса я занимался теннисом, потом баскетбол, я все время чем-то занимаюсь. Каждый день на спорт обязательно: спортзал, дорожка или эллипс», — признался он.
Весной этого года в звездной семье Михайловых произошло радостное событие. Певец стал дедушкой. У приемного сына артиста родилась дочь.
Напомним, Андрей Канчельскис является сыном Инны Михайловой, которая родила его от футболиста Андрея Канчельскиса. После развода родителей звездный наследник остался со своей мамой.