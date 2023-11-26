Пресняков признался, из-за чего едва не потерял жену

Владимир Пресняков в интервью Лауре Джугелии признался, что едва не потерял любимую женщину в начале их отношений. Наталья Подольская не принимала его пристрастия к спиртному.

«Я тогда много пил, и все подружки Наташи отговаривали ее от жизни со мной. И она действительно немного испугалась в тот момент», — сказал певец.

Но, как сказал Пресняков, в определенный момент его жизнь наладилась. Певец считает, что судьба наградила его такой женой, - пишет gazeta.ru.

Владимир Пресняков вот уже почти двадцать лет находится в браке с Натальей Подольской. Сегодня он — примерный муж и отец двоих сыновей, родившихся в этом браке. А ведь когда-то Пресный, как его называли, считался одним из самых отрывных парней в нашем шоу-бизнесе. О вечеринках на всю катушку, которые устраивала шумная компания из Преснякова, Федора Бондарчука, Антона Табакова и Степана Михалкова, судачила вся светская Москва.