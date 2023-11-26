Певица Слава: «Ну ее, эту трезвость»

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала в микроблоге о том, что вернулась к употреблению алкоголя и похудела на пять килограммов.

«Ну ее, эту трезвость. Это не ко мне вообще. Лучше уж сочком потом запивать. Сегодня после концерта бахну за ваше здоровье», — сказала исполнительница.

Айза-Лилуна Ай ранее выступила с резкой критикой поведения певицы, которая, по мнению блогера, романтизирует свои отношения со спиртным. Айза пропагандирует здоровый образ жизни и пытается помочь зависимым людям, - пишет gazeta.ru.

«А тут приходит Слава и со всех экранов заявляет, что бухать — это хорошо!» - огорчена блогер.

Исполнительница ответила Айзе:

«Пить я люблю, пить я буду».

Сланевская также отметила, что крепко выпивают очень многие звезды отечественного шоу-бизнеса, просто у них недостаточно мужества, чтобы это признать.

Анастасия Сланевская в 2023 году пережила большое количество потрясений. Весной ее госпитализировали с затяжным бронхитом, летом артистка объявила, что снова вернулась к мужу Анатолию Данилецкому, также она долго конфликтовала с хирургом Хайдаровым, сделавшим ей дорогостоящую операцию.