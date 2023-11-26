Асмус с иронией отозвалась о свадьбе Петрова

Не так давно Кристина Асмус поссорилась с Сашей Петровым, с которым дружила много лет, из-за его скоропалительной женитьбы на Виктории Антоновой. В результате Стася Милославская, которая встречалась с Петровым с 2019 года, получила крайне неприятный сюрприз.

Кристина Асмус взяла сторону подруги и набросилась на Петрова, пишет издание super. Она его «похоронила», высмеяла пост о свадьбе, рассказала, что в ответ «ранимый друг» попытался лишить ее работы. Имени «друга» Кристина, правда, не назвала, но все поняли, что речь о Петрове.

Понятно, что на свадьбу Кристину не позвали. Однако актриса прокомментировала это событие в личном блоге. Асмус спародировала растрепанную прическу Петрова и написала, что жалеет, поскольку не удалось выгулять новое платье.

«Одним словом, горько!» - резюмировала актриса.