Режиссер «Короля и шута»: «Горшок в гробу переворачивается!»

В этом году вышел сериал «Король и Шут», посвященный рокерам Михаилу Горшеневу (Горшку) и Андрею Князеву (Князю). Фильм был широко разрекламирован. После его выхода в свет был выпущен мерч с символикой группы, серия панк-одежды, прошли выставки «Король и Шут» в Москве и Санкт-Петербурге.

Поклонники Михаила Горшенева – известного борца с попсой, мейнстримом и капитализмом, убеждены, что при жизни певец не позволил бы торговать футболками и носками с КиШ – символикой. Но его брат Алексей и друг Андрей Князев считают, что это в порядке вещей, пишет «Комсомольская Правда».

Но режиссер проекта Рустам Мосафир возмущен коммерциализацией темы.

«Сейчас вся эта медиапопулярность группы немного выжигает поляну, точно надо остановиться. Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много. Я думаю, что Горшок в гробу переворачивается и скоро, как мертвый анархист, вылезет и скажет: «Стоп, прекратите это делать, дайте передохнуть!» - возмущенно заявил он.