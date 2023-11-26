Александр Петров с женой устроили пышную свадьбу

Состоялась вторая свадьба Александра Петрова и его супруги Виктории. Пара решила провести церемонию на широкую ногу, пригласив множество гостей, в отличие от первой свадьбы, где молодожены скромно расписались в ЗАГСе.

Праздник, прошедший в одном из подмосковных ресторанов, рассчитанном на 250 гостей, оценивается в сумму от 15 до 25 миллионов рублей. Организатором свадьбы стал Андрей Фомин, который уже устраивал праздники любви для актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука, а также дочери арабского эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума.

Во время церемонии 34-летний актер и его 22-летняя супруга вышли к гостям овеваемые театральным дымом. Пара вышла на круглую сцену, где Петров, сняв пиджак и расстегнув рубашку, прочитал клятву и признался в любви своей супруге, пишет «Комсомольская правда».