Шуфутинский рассказал, почему не покупает дом за границей

После начала спецоперации многие россияне решили получить ВНЖ или гражданство другой страны. Только за последний год 68 тысяч граждан страны получили второй паспорт. Многие артисты также давно прошли эту процедуру. Например, Иван Ургант, Алла Пугачева, Анна Нетребко. А вот Михаил Шуфутинский считает, что дом в другой стране ему не нужен, так как его настоящая родина – это Россия.

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Сегодня артист приехал на концерт «Легенды Ретро FM». Там исполнитель высказался об отдыхе в Дубае, куда так стремительно сейчас уезжают многие знаменитости.

«Я не умираю от счастья, отдыхая в Дубае. Для меня это слишком шумно. Все на виду. Я люблю, где мало людей. Например, Мальдивы или Сейшелы. Там спокойно и можно делать то, что хочешь», – отметил артист.

Однако покупать виллу или дом за рубежом, как это делают соотечественники, Шуфутинский не собирается. Он считает, что Россия – его дом.

«А зачем? Я же могу просто сесть на самолет и полететь. Дом привязывает, а мой дом здесь, в Москве. Я тут родился, здесь живу. Это моя страна. Моя родина! Зачем мне дом где-то на Сейшелах?» – честно отмечает Михаил Шуфутинский.