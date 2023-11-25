Жизнь в Канаде, критика России: где сейчас актер Алексей Серебряков

Народный артист России Алексей Серебряков на протяжении долгого времени жил в Канаде, при этом продолжая сниматься в отечественных картинах. Где сейчас находится актер, чем он занимается?

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Почему Серебряков уезжал из России

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Алексей Серебряков уехал из России в Канаду в 2012 году. Там учились его дети, а также когда-то работала супруга Мария.

При этом предложений сниматься в РФ из-за переезда у артиста не убавилось, и он регулярно приезжал по работе. Коллега Серебрякова Алена Хмельницкая заявляла, что у актера, несмотря на долгую жизнь за границей, нет канадского паспорта.

«У Леши никогда не было канадского гражданства. Хотя я не вижу в этом ничего такого. Это абсолютно законная история. Люди ездят по миру, работают там и сям. Это нормальное право человека», — объясняла она.

По ее словам, Серебряков никогда не уезжал навсегда.

«Леша продолжал здесь работать. Маша ездила туда-сюда. Мальчишки учились там, замечательно окончили школу, поступили в университеты. То есть слова „уехал“ и так далее — это не совсем так», — комментировала Хмельницкая.

Когда Серебряков вернулся в Россию

В 2021 году Алексей Серебряков окончательно вернулся в Россию.

«Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — сообщил актер.

В ноябре 2022 года он посетил премьеру авторского документально-литературного расследования KION «Пелевин».

Тогда поклонники заметили, что артист сильно похудел и оброс, отрастив усы и бороду.

Что Серебряков говорил про Россию

В 2018 году Алексей Серебряков дал интервью Юрию Дудю* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тогда он заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве».

После этого многие коллеги артиста раскритиковали его. Режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова «нелогичным и подловатым». Режиссер Андрей Кончаловский отметил, что позиция актера вызывает у него сочувствие.

Помимо этого, Серебряков не единожды критиковал российскую власть. Он говорил, что руководство страны переписывает ее историю, чтобы доказать правильность своих действий. При этом, по мнению актера, граждане якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм».

«Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм», — заявлял Серебряков.

Также артист утверждал, что в РФ нет гражданского общества, и в стране «все возлагается на человека».

Тогда певец Юрий Лоза призвал россиян выкинуть из памяти имя актера.

«Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей — забвение», — говорил он.

Чем сейчас занимается Алексей Серебряков

Алексей Серебряков продолжает активно сниматься в кино. В этом году вышли картины «Бешенство», «Единица Монтевидео», «Спасти единственного сына» и «Туда и обратно» с его участием.