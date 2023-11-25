Поплавскую возмутила заставка российского телесериала

Поплавская объяснила, почему отменила просмотр сериала
Яна Поплавская в микроблоге сообщила, что они с супругом решили провести вечер перед телевизором. Выбрали сериал для просмотра, однако были крайне неприятно удивлены, поскольку на заставке в коллаже Максим Галкин* и Иван Ургант были размещены в компании Леонида Якубовича, Екатерины Андреевой, Юлии Меньшовой и Ларисы Гузеевой.
«Затесались среди приличных людей. Какой-то трагифарс», - отметила Поплавская.
Актриса высказала предположение, что заставку просто забыли поменять, однако ответственные лица давно должны были эту ошибку исправить, - пишет «Московский Комсомолец».
«Сериал смотреть перехотелось», - резюмировала актриса.
Актриса, известная ролью Красной Шапочки в детстве, и общественный деятель Яна Поплавская активно поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.
Артистка не раз резко высказывалась против звезд российского шоу-бизнеса, которые придерживаются противоположной позиции.
* Признан иноагентом в РФ.