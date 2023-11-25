Поплавскую возмутила заставка российского телесериала

«Затесались среди приличных людей. Какой-то трагифарс», - отметила Поплавская.

Актриса высказала предположение, что заставку просто забыли поменять, однако ответственные лица давно должны были эту ошибку исправить, - пишет «Московский Комсомолец».

«Сериал смотреть перехотелось», - резюмировала актриса.

Актриса, известная ролью Красной Шапочки в детстве, и общественный деятель Яна Поплавская активно поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Артистка не раз резко высказывалась против звезд российского шоу-бизнеса, которые придерживаются противоположной позиции.