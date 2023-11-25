Разин извинился перед артистами, которых ранее проклял

Андрей Разин опубликовал видеообращение на своей страничке в социальной сети, в котором принес извинения артистам.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» обращался в личном блоге к представителям отечественного шоу-бизнеса, которые должны были выступать на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским».

Концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября в Crocus City Hall в Москве. Вел его Андрей Малахов, который отказался упоминать имя Андрея Разина, - пишет gazeta.ru.

Разин попросил прощения за свою выходку. По его словам, из-за того, что он 16 дет прожил в детском доме, у него бывает «какая-то злость». Он считает, что это срабатывает «самозащита детдомовских детей».