Куценко рассказал, что его дочь «превратилась в бабушку»

Гоша Куценко в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук рассказал о своей дочери Полине.

27-летняя Полина служит в Московском театре на Таганке. Куценко отметил, что считает дочь хорошей актрисой.

«Она нереально романтическая. Стишки пишет. Какое-то у нее отстраненное существование. Как-будто она в СССР еще находится. Самое смешное, у нее хорошо получалось играть в кино проституток. Это так смешно, самые трогательные Тургеневские проститутки. Я наслаждался, очень смешно», — поделился актер.

Однако в последнее время, как считает Куценко, девушка стала слишком домашней, что не пошло на пользу ее карьере. Она восемь лет жила в гражданском браке с «талантливым режиссером с Кавказа», и погрузилась в домашнее хозяйство, пишет gazeta.ru.

«Она готовить научилась. Вообще. На моих глазах состарилась просто. Превратился такой ребенок по сути, а так бабушка», — заявил артист.

Сейчас Полина рассталась с бывшим возлюбленным и потихоньку возвращается к активной жизни. Куценко надеется, что Полина состоится в профессии.