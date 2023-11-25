Уехавшая в США Машкова вспомнила «потрясающую жизнь» в России

— Хорошо ли я жила в России? Потрясающе! Я ничего не понимала. Ждала первого ребенка, дочь. Была в своем куполе. Первые фильмы были уже в 12 лет, а с 18 я уже без остановки снималась в сериалах. Мне было потрясающе! У меня было очень много денег, я ходила в рестораны, — поделилась воспоминаниями уехавшая актриса.