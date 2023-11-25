Уехавшая в США Машкова вспомнила «потрясающую жизнь» в России

«Много денег, ходила в рестораны»: уехавшая в США Машкова рассказала о жизни в РФ
Актриса Маша Машкова несколько лет жила на две страны, но в прошлом году окончательно переехала в Соединенные Штаты. В одном из последних интервью наследница знаменитого российского актера Владимира Машкова поделилась воспоминаниями о буднях в родной стране.
— Хорошо ли я жила в России? Потрясающе! Я ничего не понимала. Ждала первого ребенка, дочь. Была в своем куполе. Первые фильмы были уже в 12 лет, а с 18 я уже без остановки снималась в сериалах. Мне было потрясающе! У меня было очень много денег, я ходила в рестораны, — поделилась воспоминаниями уехавшая актриса.
Однако, несмотря на комфортные условия, которые предоставляла Машковой Россия, она не спешит возвращаться назад. На сегодняшний день актриса планирует покорять Голливуд. Она уже успела принять участие в съемках нескольких проектов, в которых, как призналась сама Машкова, она неплохо зарабатывает. При этом о России знаменитость продолжает говорить с теплотой, передает thevoicemag.ru.
Напомним, что Маша Машкова сразу после начала спецоперации на Украине дала понять, чью сторону она поддерживает. Позицию девушки одобряет только ее мать Елена Шевченко, которая за нее очень сильно переживает.