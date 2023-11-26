Крестная детей Пугачевой отреагировала на включение певицы в антирейтинг

«Вообще не показатель»: Ставицкая рассказала о включении Пугачевой в антирейтинг
Крестная мать детей Пугачевой Мила Ставицкая впервые за длительный промежуток времени дала интервью, в рамках которого прокомментировала включение Примадонны отечественной эстрады в антирейтинг ВЦИОМ.
Недавно агентство опубликовало антирейтинг знаменитостей, в котором лидирующую позицию заняла Алла Пугачева. Данное решение возмутило дизайнера и крестную мать детей певицы Милу Ставицкую.
— Кто вообще составлял этот антирейтинг? Это вообще не показатель! Она великая певица!, — приводит мнение Ставицкой «Абзац».
По данным опроса ВЦИОМ, музыкальные исполнители SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев заняли лидирующие позиции в рейтинге самых патриотичных, по мнению россиян, исполнителей.
Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам опроса выявил лидеров отечественной эстрады в 2023 году. Певцом года стал Ярослав Дронов, более известный под творческим псевдонимом SHAMAN, а певицей года — Полина Гагарина.
После начала СВО певица Алла Пугачева вместе с супругом и детьми переехала в Израиль. Из-за обострения палестино-израильского конфликта знаменитой чете пришлось обосноваться на Кипре. Актер, телеведущий и журналист Станислав Садальский рассказала свою версию, почему Примадонна отправилась в эмиграцию.