Суд объявил в розыск рэпера Big Baby Tape

Московские приставы разыскивают 23-летнего российского рэп-исполнителя Big Baby Tape (Егора Ракитина), он должен выплатить поклоннику 20 250 рублей за купленную одежду на его сайте, которая не была доставлена после оплаты, пишет SHOT. Челябинский суд вынес решение взыскать указанную сумму с исполнителя, однако тот проигнорировал постановление, говорится в сообщении.

В суд обратился отец поклонника, возмущенный действиями музыканта, пишет канал. Рэпер, несмотря на решение суда, продолжает появляться в публичных местах, заниматься рекламой своего нового альбома, отмечается источник.

Ранее российский рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) сообщил, что во время встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной почти не общался с ней. По словам исполнителя, переговоры с общественницей вели «люди из его команды», а совместное фото с ней было сделано не для публикации в Сети. Рэпер отметил, что после появления снимка с Мизулиной среди его поклонников «было много ажиотажа».