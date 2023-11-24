Звезду «Дома−2» Ирину Пинчук обманули на пять миллионов рублей

Девушка хотела заработать, но лишилась денег.

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Бывшая участница телестройки Ирина Пинчук решила заработать, но пострадала от аферистов. В прошлом году блогер списалась в Телеграме с некой Юлией Агеевой, которая убедила звезду реалити-шоу вложиться в бизнес, чтобы получать инвестиции — девушке обещали чисты× 20% годовых.

Пинчук поверила «бизнесвумен», согласилась на заманчивое предложение и вложила пять миллионов рублей наличными, передает телеграм-канал 112.

Целый год Ирина добросовестно ждала обещанных дивидендов, но так и не дождалась. Вернуть свои вложенные деньги Пинчук тоже не смогла.