Звезду «Дома−2» Ирину Пинчук обманули на пять миллионов рублей

Звезду «Дома−2» Ирину Пинчук «кинули» на пять миллионов рублей
Девушка хотела заработать, но лишилась денег.
Бывшая участница телестройки Ирина Пинчук решила заработать, но пострадала от аферистов. В прошлом году блогер списалась в Телеграме с некой Юлией Агеевой, которая убедила звезду реалити-шоу вложиться в бизнес, чтобы получать инвестиции — девушке обещали чисты× 20% годовых.
Пинчук поверила «бизнесвумен», согласилась на заманчивое предложение и вложила пять миллионов рублей наличными, передает телеграм-канал 112.
Целый год Ирина добросовестно ждала обещанных дивидендов, но так и не дождалась. Вернуть свои вложенные деньги Пинчук тоже не смогла.
В итоге экс-участница «Дома 2» написала заявление в полицию. Пока «инвесторов» найти не удалось.