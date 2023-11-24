Олигархи с Рублевки решили не звать Пугачеву на корпоративы

Олигархи с Рублевки решили объявить бойкот певице Алле Пугачевой и не звать ее на свои вечеринки. Об этом рассказала певица и светская львица Алена Кравец .

«Ни один из моих соседей Аллу звать на свои вечеринки не планирует. Наоборот, когда стал известен гонорар Пугачевой за новогодний корпоратив, все стали над ней посмеиваться. Один бизнесмен мне прямым текстом сказал: «Я кормить ее семейку не собираюсь!» – отметила Кравец.

По ее словам, Аллу Борисовну на корпоративах легко можно заменить. К примеру, Лолита, Таисия Повалий, Азиза, Наташа Королева, Маша Распутина. Все они работают так, что весь зал на ушах стоит. Кравец добавила, что не знает, будет ли Пугачева где-то петь, пишет МК. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Пугачева готова снова выступить для москвичей за 46 миллионов рублей.