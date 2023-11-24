Отъезда сына в США, шоу «Голос»: как сейчас живет певец Владимир Пресняков

Певец и композитор Владимир Пресняков в последнее время реже появляется на экранах и концертах. Куда пропал артист, в каких проектах он задействован?

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Что известно о личной жизни Преснякова

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В 18-летнем возрасте Владимир Пресняков встречался с певицей Кристиной Орбакайте.

«Мы познакомились на программе „Голубой огонек“ в 1986 году. Ей тогда было всего 15 лет. Нас посадили за один столик. Это было волнительно. Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна», — рассказывал он.

В 1991 году Орбакайте родила от артиста сына Никиту. В 1996 году музыканты расстались, так и не зарегистрировав отношения официально. В шоу «Секрет на миллион» Пресняков признался, что возлюбленная ушла от него из-за измен и пристрастия к алкоголю.

По слухам, певец изменял Орбакайте с модельером Еленой Ланской. Вскоре после расставания с певицей Пресняков и Ланская поженились. В 2005 году пара распалась.

Третьей избранницей музыканта стала коллега по цеху Наталья Подольская. Они познакомились в 2005 году на шоу «Большие гонки».

«Первый раз я увидела Володю, летающего над быком, бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим», — рассказывала Подольская в интервью Лауре Джугелии.

В 2010 пара поженилась, спустя пять лет у них родился сын Артемий. В 2020 году артисты вновь стали родителями — Подольская родила Преснякову еще одного сына, Ивана.

Когда старший сын Преснякова уехал из России

Старший сын Владимира Преснякова Никита, рожденный от Кристины Орбакайте, пошел по стопам родителей и тоже захотел стать артистом. В России он развивал деятельность группы MULTIVERSE, а также принимал участие в проектах «Ледниковый период» и «Маска».

При этом музыкант в интервью жаловался, что его часто сравнивают со знаменитыми родственниками.

«У меня в голове столько давления, я всю жизнь его стараюсь держать, контролировать, я уже научился, но это очень большой, сложный путь, потому что с детства, что бы ты ни делал, даже если я не занимался медийными делами, то все равно большая аудитория меня знала и что-то обо мне бы говорила, что-то обо мне бы писали. Я начал понимать: раз я попал в такую ситуацию, нужно что-то такое делать, чтобы узнали, какой ты настоящий. Мне приятно, когда натыкаюсь на людей, которые поменяли стереотипное мышление», — говорил Пресняков-младший.

Осенью 2022 года, после объявления в РФ частичной мобилизации, певец покинул родину вместе с супругой, моделью Аленой Красновой. Пара обосновалась в США.

Чем сейчас занимается Пресняков

Владимир Пресняков продолжает работать над новыми песнями, а также принимать участие в различных проектах. Так, он являлся наставником в шоу «Голос» на Первом канале. Артист рассказывал, что на съемочной площадке царила веселая и дружественная атмосфера.

«Состав наставников на „Голосе“ отличный. Атмосфера супер! Мы просто угораем, и зал вместе с нами, и участники проекта тоже. Жаль, что не все покажут в эфире, ведь это прежде всего конкурс. Но все то, что за кадром, круче Comedy Club. Шутим бесконечно. Выделю, например, Полину Гагарину, у которой невероятное чувство юмора. Мы вообще все сильно сдружились», — делился Пресняков.

В ноябре этого года издание KP.RU назвало имена самых востребованных на корпоративах богачей российских звезд. Пресняков возглавил список вместе с Анной Asti.

Известно, что в новогоднюю ночь музыканты выступят для гостей концертного зала Барвиха, цены на билеты варьируются от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Помимо этого, у певца запланированы и другие концерты 31 декабря.