Появились подробности проблем со здоровьем у Аллы Пугачевой

Появились подробности проблем со здоровьем у 74-летней российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщила бывшая помощница артистки Любовь Аксенова, которая шила для нее сценические наряды в период творческой карьеры, в разговоре с «КП Петербург».

Собеседница издания призналась, что считает исполнительницу несчастным человеком, так как она «вкалывала как папа Карло», несмотря на проблемы со здоровьем. По словам Аксеновой, у Пугачевы были сильные боли в левой ноге.

«У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — рассказала экс-помощница певицы.

По данным KP.RU, незадолго до признания Аксеновой артистку заметили выходящей из монастыря вместе с сыном Гарри на Кипре. Отмечается, что Пугачева с трудом передвигала ноги и еле шла, что может свидетельствовать об ухудшении состояния звезды.