Названы песни и альбомы Queen, ставшие «завещанием» Меркьюри

Песни группы Queen стали частью культурного кода современного человека, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, что ее хит Show must go on называют завещанием Фредди Меркьюри. Однако, отмечает эксперт, так можно сказать и о других композициях коллектива.

Что касается «завещания», альбомов, то назову не очевидные пластинки с суперхитами. Советую послушать альбомы The Miracle (1989) и Innuendo (1991) — два последних прижизненных альбома Меркьюри в составе Queen. Мне кажется, коллектив откроется с другой стороны, — говорит критик.

Бабичев называет Фредди Меркьюри не только невероятным вокалистом, харизматичный лидер, но и и потрясающим композитором, шоуменом, на которого до сих пор равняются. Его хиты переходят из поколения в поколение. Даже если молодежь ничего не знает о группе Queen, у всех на слуху Don’t stop me now, We are champions, We will rock you.

Когда Меркьюри объявил, что болен, Queen тут же отказалась от концертов, сосредоточившись на студийной работе и перестала спорить по поводу авторства песен. Песни The Miracle и Innuendo подписаны группой Queen — по 25% авторства. И мне кажется, что это раскрепостило участников, — отмечает эксперт.

I want it all из первого альбома, Show must go on — из второго. У команды будто открылось второе дыхание спустя почти 20 лет после создания группы, говорит музкритик. Также он отмечает такие композиции, как Made in Heaven, The Miracle и Innuendo.