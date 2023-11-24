Scally Milano захотел продвигать правильные ценности после встречи с Мизулиной

«Видели во мне пример человека, который выбрался из бедности. Не нужно прожигать молодость, уходить в наркотики и алкоголь. Это все фигня полная. Я знаю это, я был в этом», — добавил он, подчеркнув, что удалил «всю свою старую грязь» со всех крупных музыкальных площадок.