Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Актриса, модель и певица Пэрис Хилтон снова стала мамой. Как сообщает «Газета.ru», она рассказала об этом на своей странице в популярной социальной сети.

Хилтон опубликовала снимок розового детского наряда, на котором написано имя дочери — Лондон.

«Спасибо за мою малышку», — подписала знаменитость публикацию.

Актриса ранее признавалась, что придумала имя дочери еще в марте 2023 года — она выбрала его в честь своего любимого города. Хилтон также добавляла, что в будущем хочет много детей.

Напомним, что в ноябре 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. 25 января 2023 года модель рассказала, что у них появился сын по имени Феникс. Его выносила суррогатная мать.