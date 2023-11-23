Джиджи Хадид снялась в трусах за €3900 на фоне скандала из-за Палестины

Супермодель Джиджи Хадид снялась в откровенных образах для британского журнала Vogue. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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На страницах модель позировала в трусах бренда Miu Miu, стоимость которых составляет €3900. Образ ей дополнили черной водолазкой, колготками и леопардовыми балетками. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж. На других фотографиях она позировала в кожаном мини-платье, прозрачной юбке, джинсах и бомбере.

В середине октября семья Хадид пожаловалась на негатив, поступающий в их адрес из-за поддержки Палестины в конфликте ХАМАС и Израиля. Предприниматель Мохамед Хадид, его жена Йоланда и их дети-модели Джиджи, Белла и Анвар Хадид регулярно получают сообщения, которые заставляют их переживать за свое благополучие. Семейству регулярно пишут по электронной почте, в социальных сетях и в смс после слива данных семьи. Все члены семьи сменили номера телефонов, а Мохамед Хадид хочет обратиться с жалобой в ФБР.

Позже сестру Джиджи Хадид, Беллу заменили в рекламе Dior на израильскую манекенщицу Май Тагер. После этого в социальных сетях завирусился хештег #BoycottDior (Бойкотируем Dior) и начали появляться негативные комментарии о нем.