Актриса Шпица рассказала о ссоре в аэропорту
Российская актриса Катерина Шпица рассказала в социальных сетях о конфликте, в который попала из-за столика в аэропорту. Об этом сообщает «Газета.ру».
По словам актрисы, в тот день её рейс был задержан, после чего она направилась скоротать время в бизнес-зал. Там Шпица села по соседству с женщиной, которая заняла несколько мест своими вещами. В какой-то момент соседка попросила актрису не «заступать на территорию её стола» и посоветовала не ходить в этом месте.
«Я прошла к своему месту с другой стороны и не без доли любопытства и провокации поставила термос и положила крышку от него на краешек столика, “принадлежавшего” соседке, чтобы положить внутрь чайный пакетик, на “частную” территорию при этом не ходила», — рассказала актриса.
На этом конфликт себя исчерпал — женщина больше не предъявляла новых претензий, а актриса призналась, что хотела бы «разложить перед ней варёную курицу и яйца».
«И жаль было, что никто не попросил освободить место напротив дамы от ее сумок и вещей из-за нехватки мест. На удивление, вокруг было битком, но к нам никто так и не подсел», — добавила Шпица.
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