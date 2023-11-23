Актриса Шпица рассказала о ссоре в аэропорту

По словам актрисы, в тот день её рейс был задержан, после чего она направилась скоротать время в бизнес-зал. Там Шпица села по соседству с женщиной, которая заняла несколько мест своими вещами. В какой-то момент соседка попросила актрису не «заступать на территорию её стола» и посоветовала не ходить в этом месте.