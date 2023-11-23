Рейс Валерии и Пригожина в Челябинск задержали из-за метели

Авиарейс в Челябинск, на борту которого летели Валерия и Иосиф Пригодин, прилетел в аэропорт «Игорь Курчатов» с задержкой из-за метеоусловий. Самолет сделал круг над уральскими горами и приземлился позже намеченного времени.

«Метель, ветер. На полчаса позже сели», — цитируют слова Пригожина сайт «74.ру».

На сайте указано, что самолет с продюсером и его супругой сделал круг над Уральскими горами и приземлился всего на пять минут позже. Сегодня певица Валерия выступит с концертов в оперном театре Челябинска.