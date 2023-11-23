Певцу Tomilove приходится есть через трубочку после нападения

«Дошло все до того, что уже сам ребенок устал от этого всего и уже решил подчиниться матери. Не обошлось и без вмешательства нового ее сожителя, который, я уверен, не останавливается перед применением физических мер воспитания. На сегодняшний день ребенок в присутствии них ведет себя как дрессированный щенок, который обучен говорить гадости про своего отца», — заключил он.