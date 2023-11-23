Бузова ответила спевшему ее песню Даве

Певица Ольга Бузова в блоге Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что ее бывший молодой человек блогер Дава (Давид Манукян) скучает по ней. Так исполнительница отреагировала на участие Давы в вечеринке, во время которой он под аплодисменты присутствующих спел ее хиты «Мало половин» и «Водица». Манукян ответил Бузовой, отметив, что «лучше поздно, чем никогда».

Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетал, — отреагировала на перформанс Давы Бузова.

В конце октября Бузова и Манукян впервые после расставания приняли участие в съемках реалити-шоу «Сокровища императора» в Китае. Сообщалось, что Бузова была ведущей программы, а Дава — участником проекта. По возвращению в Москву, Манукян снова подписался на аккаунт певицы в соцсетях и начал ставить «лайки» под ее постами.

Ранее Бузова призналась, что считает актеров Дмитрия Нагиева, Павла Прилучного и Станислава Бондаренко самыми красивыми мужчинами в отечественном шоу-бизнесе. В интервью для шоу «Вопрос ребром» артистка также назвала троих самых непривлекательных звездных представителей сильного пола.