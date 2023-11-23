Продюсер Яна Рудковская назвала распаковку люкса вечным трендом
Продюсер Яна Рудковская сняла видео с распаковкой мини-копии фамильного дома Louis Vuitton в Аньере. Видео она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Яна Рудковская высказалась о распаковке роскошных подарков. Продюсер регулярно делает обзоры на покупки у люксовых брендов и подарки, которые ей приходят от друзей и компаний.
«Да, жанр распаковки никуда и никогда не уйдет, если внутри коробки красивая, редкая или дорогая вещь. Я думаю, что во всех взрослых в этом плане до сих пор остался ребенок, который утром 1 января бежал утром к елке и смотрел, что за коробки там стоят и что же внутри», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.
Видео с распаковкой посмотрели более 500 тысяч пользователей, которые также оставили комментарии под постом.
На днях Яна Рудковская показала личную гардеробную. Оказалось, что у нее есть отдельная зона под вечерние платья, коллекционные сумки, повседневную одежду и многое другое. Блок она выделила под кутюрные наряды, с каждым из которых связан громкий светский выход.