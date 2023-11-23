Яна Рудковская высказалась о распаковке роскошных подарков

«Да, жанр распаковки никуда и никогда не уйдет, если внутри коробки красивая, редкая или дорогая вещь. Я думаю, что во всех взрослых в этом плане до сих пор остался ребенок, который утром 1 января бежал утром к елке и смотрел, что за коробки там стоят и что же внутри», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.