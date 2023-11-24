День матери без Галкина и детей: куда и зачем улетит Пугачева с Кипра

Народная артистка СССР Алла Пугачева уезжает с Кипра в Великобританию, сообщил в социальных сетях ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что об этом известно?

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Почему Пугачева уезжает в Лондон

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Максим Галкин опубликовал в личном аккаунте видеоролик с семьей. На кадрах запечатлены их с Аллой Пугачевой дети — двойняшки Лиза и Гарри. Девочка на камеру рассказала о ближайших планах родительницы, заметив, что из-за отъезда с Кипра она не будет присутствовать дома в День матери.

«Мама же 26 ноября будет в Лондоне на вечеринке с подружками!» — сказала наследница артистов.

Максим Галкин не стал отрицать озвученную дочерью информацию и посоветовал детям воспользоваться доставкой цветов и подарков.

Что известно о жизни Пугачевой и Галкина за границей

Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из России после начала спецоперации. Более года они прожили в Израиле. Артисты приобрели жилье в Герцлии и устроили детей в местную школу, где они начали осваивать иврит. После обострения палестино-израильского конфликта семья артистов в полном составе переехала на Кипр.

Пугачева и Галкин купили недвижимость в Лимасоле в 2017 году. В обмен на инвестиции они могли оформить местное гражданство. Как сообщает KP.RU, апартаменты артистов расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One.

После переезда юморист показал в социальных сетях интерьер их виллы. На кадрах была продемонстрирована гостиная со светлыми стенами, серой мебелью и белыми вазами, а также терраса, с которой открывается вид на море. После переезда на остров семья артистов обзавелась щенком.

Куда уедет Максим Галкин в декабре

С декабря Максим Галкин возвращается к концертной деятельности, которая была прервана из-за отмены выступлений в израильских городах. Перед Новым годом он планирует объездить со своим юмористическим шоу Швейцарию и Испанию.

Представитель юмориста Эльвира Макробородова также сообщила, что комик готов выступить в конце декабря для русской публики в Турции. В разговоре с пранкером Соряном она сообщила, что у комика есть свободные даты в расписании, однако его выступление будет стоить €100 000, что составляет более 9,6 млн рублей.

Что известно о новогодних выступлениях Пугачевой

Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников. По данным Telegram-канала Mash, продюсеры певицы сейчас обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений на Кипре и в ОАЭ. Гонорар артистки составит $500 тысяч.

Сообщается, что продюсеры могут организовать выступление Аллы Пугачевой в Москве, если оно пройдет без внимания со стороны прессы и без съемок на телефоны.

Концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш рассказал, что Пугачева действительно может выступить в России перед старыми друзьями, которые не станут разглашать информацию о ее приезде.