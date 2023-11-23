Пригожин ответил потребовавшей от россиян покаяния Вайкуле

«Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин? Вы лучше разберитесь со своими руководителями, которые устроили бесчинства в 2014 году на въезд звезд, отмену культуры и отмену конкурса "Новая волна". Вы лучше с этим разберитесь, вы разберитесь со своими, к нам лезть не надо. Россия никому ничего не должна, потому что вы пользовались всеми благами Российской Федерации, зрительской аудитории, заработали деньги», — возмутился собеседник «Ленты.ру».