Музыкальный критик объяснил, почему Shaman популярнее Расторгуева

SHAMAN слышно из каждого утюга, его песни знают, его сейчас очень поддерживают, в том числе на государственном уровне, круто вошел в молодежь. Он выступает на фестивалях – «Таврида.Арт» и тому подобное. Его песни «Встанем», «Я русский» — все касается сегодняшних патриотических настроений. У Расторгуева в целом про Россию, про красивые края, а SHAMAN в большей степени про эмоции, — считает Рудченко.