Звезда КВН раскрыл причину ухода из Comedy Club

Актер, бывший участник КВН Михаил Башкатов рассказал, почему он покинул шоу Comedy Club на ТНТ. В выпуске шоу «Откройте, Давид», доступном на YouTube, он объяснил уход из проекта желанием играть в театре и кино.

Башкатов заявил, что попал в Comedy Club сразу после того, как завершились съемки скетч-шоу «Даешь молодежь!» на СТС. По словам актера, он проработал в проекте канала ТНТ несколько месяцев, после чего решил уйти.

«Там [в Comedy Club] классная атмосфера, там классные ребята, но я там так и не почувствовал себя своим. (...) Я просто еще в какой-то момент понял, что уже что-то подобное делал в КВН, в "Даешь молодежь!"», — раскрыл он причину ухода из передачи.

Звезда КВН добавил, что в тот период он потерял интерес к формату развлекательных шоу и хотел сосредоточиться на театре и кино.

Ранее Башкатов назвал проблему современных комиков. Он заявил, что юмористам стало трудно шутить на злободневные темы, так как в инфопространстве появилась тенденция к разделению явлений и людей на «черное и белое».