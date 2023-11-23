Россияне назвали главных музыкантов-патриотов

Россияне назвали главных современных музыкантов-патриотов, пишет ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

28% опрошенных назвали главным патриотом на отечественной сцене исполнителя песни «Я русский» SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).

SHAMAN также возглавил рейтинг музыкантов, вызывающих чувство гордости. На втором месте здесь оказался Олег Газманов, а на третьем — Шевчук.

В антирейтинге тех, кто вызывает чувство стыда, первое место россияне отдали Алле Пугачевой — 25%, также в антитоп вошли Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Филипп Киркоров, Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) и SHAMAN.