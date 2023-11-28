Копия отца: как выглядит младший сын Михаила Круга
Сын музыканта Михаила Круга Александр озвучил прайс-лист и готов исполнить на новогоднем корпортативе пять хитов именитого отца и авторскую песню за 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Младшему сыну знаменитого шансонье 21 год. По информации издания «Комсомольская правда» Александр студент ГИТИСа. Когда мальчику было три года, он узнал о том, что его папу убили. Возможно именно по этому, в юные годы наследник Круга был трудным ребенком, хотя и прилежно учился. Лишь благодаря учебе в кадетском классе Саше удалось привить дисциплину.
Настоящих друзей у Александра не много, но несколько близких людей у него есть.
«Есть пара человек, с кем я хорошо контактирую, но многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг. Они считают, что я блатной, и прямо говорят об этом. Мне привычно, я сталкиваюсь с этим с самого детства», – рассказывал молодой человек.
В личном блоге Сашу часто сравнивают с именитым отцом.
«Копия папа», «Вижу Михаила Владимировича», – пишут ему подписчики в соцсетях.
Александр и Ирина Круг в последнее время регулярно выступают в разных уголках России. Это преимущественно частные выступления, большинство из которых проходят на вечеринках у бизнесменов и криминальных авторитетов.
Как выглядит младший сын знаменитого певца Михаила Круга – в галерее «Рамблера».