Копия отца: как выглядит младший сын Михаила Круга

«Есть пара человек, с кем я хорошо контактирую, но многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг. Они считают, что я блатной, и прямо говорят об этом. Мне привычно, я сталкиваюсь с этим с самого детства», – рассказывал молодой человек.