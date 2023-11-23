Состояние Александра Митты резко ухудшилось
У госпитализированного режиссера Александра Митты резко ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Состояние режиссера медики оценивают как тяжелое.
По данным канала, у Митты нарушено сознание и рассеяно внимание, врачи говорят об отрицательной динамике его самочувствия. Кроме того, уточнил источник в медицинских кругах, из-за лежачего положения у режиссера увеличивается количество свободной жидкости в левом легком.
13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. При этом 12 ноября врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание. Ему вызвали «скорую».
18 ноября стало известно, что Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.
«Да-да. Вчера или позавчера получше было уже», — заявил Иванов.