Состояние Александра Митты резко ухудшилось

У госпитализированного режиссера Александра Митты резко ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние режиссера медики оценивают как тяжелое.

По данным канала, у Митты нарушено сознание и рассеяно внимание, врачи говорят об отрицательной динамике его самочувствия. Кроме того, уточнил источник в медицинских кругах, из-за лежачего положения у режиссера увеличивается количество свободной жидкости в левом легком.

13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. При этом 12 ноября врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание. Ему вызвали «скорую».

18 ноября стало известно, что Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.