У Бари Алибасова нашли опухоль

У 76-летнего продюсера группы «На-На» Бари Алибасова выявили опухоль предстательной железы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Алибасов обратился к врачам с жалобами на жгучие, тянущие боли в области живота и частое мочеиспускание. При осмотре врачи обнаружили доброкачественное образование в виде кисты в репродуктивных органах и значили операцию по ее удалению.

Напомним, что в 2020 году врачи диагностировали у Алибасова корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале 2021 года он сломал ногу, а в июне получил травму спины. Позже стало известно, что Алибасову сделали операцию на позвоночнике.