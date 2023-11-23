У Бари Алибасова нашли опухоль

СМИ: У Бари Алибасова обнаружили опухоль
У 76-летнего продюсера группы «На-На» Бари Алибасова выявили опухоль предстательной железы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, Алибасов обратился к врачам с жалобами на жгучие, тянущие боли в области живота и частое мочеиспускание. При осмотре врачи обнаружили доброкачественное образование в виде кисты в репродуктивных органах и значили операцию по ее удалению.
Напомним, что в 2020 году врачи диагностировали у Алибасова корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале 2021 года он сломал ногу, а в июне получил травму спины. Позже стало известно, что Алибасову сделали операцию на позвоночнике.
В сентябре 2022 года Алибасова еще раз госпитализировали для лечения спины. Солист группы «На-На» Владимир Политов тогда рассказывал, проблемы возникли как из-за неудачного падения в начале 2021 года, так и из-за предыдущих травм, произошедших из-за «выкрутасов на сцене».