Солиста Guns N' Roses Роуза обвинили в изнасиловании

Бывшая американская модель Шейла Кеннеди обвинила солиста группы Guns N' Roses Эксла Роуза в изнасиловании и подала против него иск. Об этом пишет журнал Rolling Stone.

По ее словам, инцидент произошел в 1989 году, когда она встретила музыканта в ночном клубе. После этого вместе с Роузом и будущим телеведущим MTV Рики Рахтманом, а также еще одной моделью Кеннеди отправилась в отель.

Приехав на место Роуз предложил всей компании наркотики и алкоголь, а затем заняться групповым сексом. Он связал Кеннеди и изнасиловал, после чего модель продолжительное время страдала от тревожности и депрессии, передает журнал.

В конце мая солиста Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в добавлении наркотиков в текилу поклонницы Шелби Линн. Как рассказала девушка, музыкант предложил ей и ее подругам выпить во время перерыва на концерте. После напитков последовало предложение о занятии сексом.