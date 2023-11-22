48-летняя Яна Рудковская пришла на ужин в прозрачном платье

Продюсер Яна Рудковская стала гостьей ужина GEOMA Jewelry в ресторане Regent. Снимки появились в Instagram бренда.

© geomajewelry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

48-летняя продюсер пришла на ужин в прозрачном платье с кружевом и вышивкой. Под прозрачную часть она надела мини-платье голубого оттенка.

Гостями вечера также стали Снежана Георгиева, Мария Кожевникова, Саша Перепелкина, Елена Летучая и не только. Рудковскую часто упрекают в том, что она скрывает свой настоящий возраст. В ответ на очередную критику блогера Миланы Тюльпановой продюсер показала в личном блоге свидетельство о рождении и студенческий билет — официальные документы подтверждают, что знаменитости сейчас 48 лет.

Рудковская признавалась, что до 42 лет никак не ограничивала себя в питании, но потом ее метаболизм начал замедляться, и многое пришлось пересмотреть. Теперь она ест небольшими порциями и только полезные блюда, пьет много воды, а также не меньше трех раз в неделю занимается спортом.