Бизнес Вайкуле в Латвии вызвал недовольство у местных националистов

Бизнес певицы Лаймы Вайкуле в Латвии вызвал недовольство у местных националистов. За что ее критикуют, на каких условиях она готова вернуться в Россию?

Почему Вайкуле критикуют в Латвии

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Лайма Вайкуле уехала из России послев феврале 2022 года и после начала СВО выступала с критикой спецоперации и российских властей. В интервью латвийским СМИ она заявила, что намерена «отречься от русского языка», потому что ей «морально сложно» на нем говорить во время боевых действий на Украине.

Латвийский музыкант Марцис Кулис, националист из партии «Консервативные», обратил внимание, что принадлежащий Вайкуле салон красоты Laima Lux в Риге предлагает клиентам информацию об услугах на двух языках: латышском и русском. Он немедленно призвал к бойкоту салона, сообщает «АиФ».

«Салон Laima Lux — это еще один „русификатор“, там русские неумехи. Проходите мимо, если не хотите сжечь волосы и испортить себе день», — объявил Кулис.

Сколько приносит Вайкуле бизнес в России

Несмотря на отъезд Вайкуле, компания Laima Lux продолжает работать Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде, продолжая приносить прибыли певице. По данным СМИ, доходы компании Laima Lux Rus превышают прибыли от прибалтийского филиала компании в 6,6 раза.

В октябре 2023 года Федеральная налоговая служба начала проверку деятельности Laima Lux Rus. По мнению налоговиков, за три года компания продала в России косметику и оборудование на сумму более чем в миллиард рублей, но при этом задекларировала лишь 29 тыс. рублей прибыли.

Когда Вайкуле вернется в Россию

Лайма Вайкуле заявляла, что больше не желает видеть россиян на своих концертах. Однако в дальнейшем ее позиция изменилась. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук певица заявила, что хочет от граждан России «извинений и покаяния».

«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», — объявила певица.

Каков статус русского языка в Латвии

Русский язык является вторым по распространенности в Латвии, и по оценкам латвийской статистической службы, его используют для общения более трети жителей республики. Наибольшее количество русскоговорящих проживает в столице Риге (55% населения по данным 2021 года) и юго-востоке страны, граничащем с Россией и Белоруссией — в Зилупе, Дагде, Краславе, а в Даугавпилсе количество русскоговорящих около 80%.