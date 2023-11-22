Чирков пообещал выйти трезвым на сцену после скандала в Обнинске
Устроивший пьяный скандал на конкурсе в Доме культуры в Обнинске актер Сергей Чирков пообещал выйти на сцену Театра комедии, где он играет в спектакле «Шикарная свадьба», трезвым. Об этом он сообщил Telegram-каналу SHOT.
«Конечно. Обязательно, всегда трезвый», — ответил Чирков на соответствующий вопрос.
Актер отметил, что очень стыдится произошедшего и пообещал, что такого больше не повторится. Также Чирков рассказал, что принес свои извинения участникам конкурса в Обнинске.
Известно, что сегодня актер выйдет на сцену в Театре комедии на Достоевской в Москве, где сыграет в спектакле «Шикарная свадьба».
Ранее сообщалось, что Чирков пришел на молодежный конкурс талантов «Энергия улиц» в Обнинске, где должен был оценивать номера, в нетрезвом состоянии. Позже он стал курить и скандалить на сцене. По факту инцидента актеру назначили два административных штрафа за хулиганство и курение в общественном месте.