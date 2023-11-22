Устроивший пьяный скандал на конкурсе в Доме культуры в Обнинске актер Сергей Чирков пообещал выйти на сцену Театра комедии, где он играет в спектакле «Шикарная свадьба», трезвым. Об этом он сообщил Telegram-каналу SHOT.

«Конечно. Обязательно, всегда трезвый», — ответил Чирков на соответствующий вопрос.

Актер отметил, что очень стыдится произошедшего и пообещал, что такого больше не повторится. Также Чирков рассказал, что принес свои извинения участникам конкурса в Обнинске.

Известно, что сегодня актер выйдет на сцену в Театре комедии на Достоевской в Москве, где сыграет в спектакле «Шикарная свадьба».