Джастин Бибер трогательным видео поздравил свою супругу Хейли с 27-летием

<p>Американская модель <strong>Хейли Бибер</strong> отметила день рождения, ей исполнилось 27 лет. Её супруг <strong>Джастин Бибер</strong> не мог не отметить это событие в социальных сетях, опубликовав трогательный пост с <strong>поздравлением</strong>. Бывший бойфренд Селены Гомес показал своим поклонникам черно-белое видео, где он целовался с <strong>блондинкой</strong>, добавив к посту эмодзи в виде сердца, сообщает <a href="https://csn-tv.ru/posts/id237431-kheili-biber-prinimaet-dolgozhdannye-pozdravleniya" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>29-летний канадский <strong>исполнитель </strong>написал в своем посте, что его жена делает его жизнь замечательной. Именинница поделилась этим трогательным <strong>поздравлением </strong>на своей странице в соцсети, чтобы его увидели ее 50,7 миллиона подписчиков. С днем рождения <strong>манекенщицу </strong>также поздравили другие знаменитости, включая <strong>Ким Кардашьян</strong> и Алайю Болдуин.</p> <p><strong>Биберы</strong> официально поженились 14 сентября 2018 года. У Джастина и Хейли пока нет детей, но их фанаты с нетерпением ждут новостей о возможном <strong>пополнении</strong> в семье.</p>