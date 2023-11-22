Певец Юлиан рассказал о жизни Пахмутовой после смерти мужа

Певец Юлиан заявил о том, что композитор Александра Пахмутова «не отчаивается» после смерти своего мужа поэта-песенника Александра Добронравова, и ей активно помогает в этом женщина по имени Татьяна. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался 17 сентября на 95-м году жизни. Песни на его стихи, написанные Пахмутовой, до сих пор слушают и любят во многих странах мира – «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Знаете, каким он парнем был!», «Трус не играет в хоккей», «Нежность», «Мелодия» и многие другие.

По словам Юлиана, состояние здоровья у Николая Добрнравова ухудшилось после аварии, в которую они попали вместе с женой в 2000 году по дороге в Ярославль. Однако в этот сложный период в их жизни появилась «добрая фея и абсолютный ангел» Татьяна.

«Именно Таня в те трудные дни спасала их. Она не отходила от палаты, ночевала с ними. Таня просто жила в больнице. (…) С того момента — прошло уже больше двадцати лет — она всегда их оберегала и помогала», — рассказал артист.

По его словам артиста, Татьяна занимается благотворительностью в Ярославле, но «человек непубличный». Однако ее прекрасно знает близкий круг Пахмутовой.