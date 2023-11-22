Сын Круга объявил прайс выступлений на новогодних корпоративах
Сын музыканта Михаила Круга Александр готов выступать на новогодних корпоративах. Как сообщает Telegram-канал Mash, молодой человек согласен спеть пять хитов отца и авторскую песню за 400 тысяч рублей.
Кроме того, пригласить на мероприятие можно и его маму Ирину Круг. Вместе они споют дуэтом «Девочку пай», «Тишину», «Жиган-лимон» и «Вот и все». Однако расценки у певицы значительно выше, чем у сына — за корпоратив она просит 1,3 млн рублей.
Канал отмечает, что в последнее время Александр и Ирина регулярно выступают в разных уголках России. Это преимущественно частные выступления, большинство из которых проходят на вечеринках у бизнесменов и криминальных авторитетов. При этом сейчас график сына и матери уже забит до 20 декабря.
Напомним, что в августе в Московский районный суд Твери поступило дело против семерых человек, некоторые из которых были членами банды, причастной к убийству Михаила Круга. Трое обвиняемых — Агеев, Осипов и Баскаков уже приговорены к пожизненному заключению за заказные убийства в 2000-х годах.