Сын Круга объявил прайс выступлений на новогодних корпоративах

Сын музыканта Михаила Круга Александр готов выступать на новогодних корпоративах. Как сообщает Telegram-канал Mash, молодой человек согласен спеть пять хитов отца и авторскую песню за 400 тысяч рублей.

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Кроме того, пригласить на мероприятие можно и его маму Ирину Круг. Вместе они споют дуэтом «Девочку пай», «Тишину», «Жиган-лимон» и «Вот и все». Однако расценки у певицы значительно выше, чем у сына — за корпоратив она просит 1,3 млн рублей.

Канал отмечает, что в последнее время Александр и Ирина регулярно выступают в разных уголках России. Это преимущественно частные выступления, большинство из которых проходят на вечеринках у бизнесменов и криминальных авторитетов. При этом сейчас график сына и матери уже забит до 20 декабря.