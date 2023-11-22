Звезда «Домового» извинился за пьяную выходку перед детьми

Актер Сергей Чирков, известный по роли в фильме «Домовой», раскаялся в своем поведении на детском шоу талантов в Обнинске, передает Telegram-канал SHOT. Он возложил вину за случившееся на стечение обстоятельств и свою безалаберность, пояснив, что напился виски.

Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за свое поведение. Места себе не нахожу... Я уже съел себя весь, — сказал он журналистам.

Чирков отметил, что планирует извиниться перед организаторами и родителями маленьких артистов, перед которыми он устроил пьяный перфоманс. По данным канала, на него будет составлен протокол за мелкое хулиганство, за выходку ему грозит 15 суток ареста.

Ранее стало известно, что Чирков сам явился в полицию после появления в пьяном виде перед детьми на финале патриотического проекта «Энергия улиц» в Обнинске. С ним беседовал главный прокурор города.