«Либо хорошо, либо никак»: SHAMAN ответил на вызов Шарлота

"Мы с женой редко видимся в связи с тем, что у меня график плотный. Я постоянно в переездах нахожусь. Как правило, мы отдыхаем дома, либо я запираюсь у себя в студии — работаю, а она занимается своими делами. Я даже не знаю, что она слушает… Хотя нет, знаю, какую музыку она слушает — это SHAMAN", - подчеркнул исполнитель.