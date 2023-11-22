Кай Метов стал свидетелем хищения 200 млн рублей

Российский певец Кай Метов проходит свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей, сообщает РБК. Как отмечается, МВД завершило расследование в отношении риелтора Елены Филипповой , обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено еще в 2019 году. Вместе с артистом свидетелем также проходит сын сенатора Сергея Брилки Иван.

По данным РБК, Филиппова и Метов были деловыми партнерами. Она занимала деньги для покупки жилых помещений на первых этажах зданий в центральной части города и переводила недвижимость в нежилой фонд. Далее квартиры переделывались под офисы или торговые помещения и продавались по более высокой цене.