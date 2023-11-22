Наталья Рудова рассказала, как мстила бывшим возлюбленным

Актриса Наталья Рудова призналась в беседе с "Пятым каналом", что пускала "грязные слушки" про бывших возлюбленных.

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Рудова отметила, что умеет хорошо лгать. Она заявила, что "врет как дышит". Звезда считает, что после расставания лучше простить обиды экс-возлюбленным и оставить все в прошлом, однако можно "накидать что-нибудь на вентилятор".

Несмотря на то, что Рудова, по ее заявлению, пускала слухи о бывших, она не считает месть правильным действием после разрыва.

"Отрицательная энергия. Не думаю, что месть может привести к чему-то хорошему. Но… Может быть на минуточку, ради чувства удовлетворения. Но я не сторонник того, когда нужно "ждать кармы", - отметила звезда.

В ноябре Рудова призналась, что во время студенчества встречалась с двумя молодыми мужчинами сразу.