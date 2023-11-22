Андрей Рожков рассказал про драку с коллегой из «Уральских пельменей»

"Мы же горячие были, молодые. Я помню, как мне оторвали рукав. Это меня не расстроило, его надел и дальше пошел бухать. Я тогда еще помню два момента. Один момент - это драка, а второй момент - что родственники из Режа привезли домашнее пиво. Это было очень круто. Оно было очень вкусное. Не всем досталось", - рассказал юморист.