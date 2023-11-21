Для меня красота реально всегда внутри, но визуал тоже работает. Вообще, моим мужикам со мной повезло: у меня зрение плохое, я в целом их не вижу, главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть, — подчеркнула экс-ведущая «Дома-2».